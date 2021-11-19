Türkiye Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

19 Kasım 2021, Cuma 17:58 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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