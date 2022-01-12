Türkiye Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacağını duyurdu

12 Ocak 2022, Çarşamba 18:37 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 16 (onaltı) adet sözleşmeli personel alınacaktır. " açıklaması yapıldı.

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