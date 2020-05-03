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Türkiye Burdur'da 6 bina karantina altına alındı

Burdur'da 6 bina karantina altına alındı

Türkiye

Burdur'da 6 bina karantina altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında 15 dairenin bulunduğu 6 bina karantinaya alındı.

03 Mayıs 2020, Pazar 22:20 Son Güncelleme:
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Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde tespit edilen Covid-19 vakalarının bazı temaslılarının Bucak ilçemizde bulunduğunun belirlenmesi üzerine bu ilçemizde 02.05.2020 tarihinde üç ayrı adreste toplam 11 dairenin bulunduğu 3 bina, 03.05.2020 tarihinde ise üç ayrı adreste toplam 5 dairenin bulunduğu 3 bina yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina altına alınmıştır." denildi.

İHA-AA


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