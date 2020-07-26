Türkiye Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

26 Temmuz 2020, Pazar 23:42 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Dutalan köyündeki Kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre illerden gelen 1 uçak, 3 helikopter, 4 müdahale aracı, 33 arazöz, 3 dozer, 10 hizmet aracı, 3 belediye itfaiye aracı ve 150 personelle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede, soğutma çalışmasının devam ettiği kaydedildi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yangınla ilgili, "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı." açıklamasını yaptı.

AA


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