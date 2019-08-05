Örgütün asker ve polis yapılanmasından sorumlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan H.U. ve H.A. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, örgütün Antalya'daki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde bulunduklarını tespit etmişti. Söz konusu eve 4 Ağustos'ta yapılan baskında, sahte kimlik kullanan H.U. ve H.A. gözaltına alınmış, ardından Burdur'a gönderilmişti.