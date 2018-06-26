CHP Burdur Milletvekili ve birinci sıra adayı Mehmet Göker, yurt dışı oyların paylaştırılmasıyla İYİ Parti adayı Osman Kurt’u 193 oyla geçerek, TBMM’de Burdur’u yeniden temsil etme hakkını kazanmıştı. Burdur’da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimi’nde sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayımlarında Ak Parti adayları Bayram Özçelik ve Yasin Uğur’un seçilmesi kesinleşti. Üçüncü milletvekilliği için ise İYİ Parti adayı Osman Kurt ile CHP adayı Mehmet Göker arasında yarış yaşandı. Yapılan sayımlarda bazen Osman Kurt, bazen de Mehmet Göker öne geçti.

Seçimin sonucunu ise yurt dışı oyların dağıtılması belirledi. Yapılan dağıtımda CHP’ye 928, İYİ Parti’ye 212 oy düştü. Yurt dışı oylar dağıtılmadan önce İYİ Parti 34 bin 484, CHP ise 33 bin 961 oy aldı. Yurt dışı oyların eklenmesiyle CHP’nin oy sayısı 34 bin 889, İYİ Parti’nin oy sayısı ise 34 bin 696 oldu. Bu sonuçla CHP adayı Mehmet Göker, Osman Kurt’un önünde 193 oy farkla milletvekili seçildi. Mehmet Göker, 25 ve 26’ncı dönemin ardından 27’nci dönemde de CHP Burdur milletvekili olarak TBMM’de görev yapacak.

Diğer yandan Ak Partili Bayram Özçelik ise 22, 23, 24 ve 26’nın ardından 27’nci dönemde de seçilerek 5 dönem TBMM’de görev yapan isim olarak Burdur siyasi tarihinde bir ilki başardı.

Sandıkta böyle bir çekişmenin yaşandığı kentte son gelişme olarak, İYİ Parti Burdur İl Başkanlığınca, kentteki geçersiz sayılan oylara itiraz edildi. İYİ Parti İl Başkanlığı, merkez ve ilçelerdeki geçersiz sayılmasına itirazda bulundu. İtirazın ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkilileri, kurul toplantısında talebi değerlendirecek.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Samet Güneş, Mehmet Göker ile kendi adayları Osman Kurt arasındaki oy farkının 193 değil, 523 olduğunu söyledi. Burdur genelinde 5 bin 984 oyun geçersiz sayıldığını aktaran Samet Güneş, bu oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na bugün başvuruda bulunduklarını kaydetti.











