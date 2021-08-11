Yangın nedeniyle Kocaeliler Beldesi'nin Gökalan ve Çınar mahallesi, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı köyü ve Çobanpınarı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edilen yangın bölgesine Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de geldi.

Çobanpınarı köyü yakınında kriz merkezi oluşturulduğunu belirten AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, yangının devam etmesi halinde gece görüşlü helikopterin de müdahalede bulunacağını kaydetti. Uğur, Sarıdere Mahallesi'nde 3, Özkaraseki Mahallesi'nde 10 evin yandığını belirterek, "Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Helikopterler ve uçaklar sürekli barajımızdan su alıyor.

'EVİM YANABİLİR' DİYEREK, 100 BİN LİRALIK ALTINI BOZDURUP BANKAYA YATIRDI

Bucak'a bağlı Çobanpınarı Mahallesi'ndeki orman yangınında evi yanan Ali Karadaş (54), Manavgat ve Isparta Sütçüler'de orman yangınları çıkınca ormanlık arazideki kendi evinin de bir yangın halinde yanabileceğini düşünerek, birikim yaptığı 100 bin lira değerindeki altını bozdurup, banka hesabıana yatırdığını söyledi.

Parayı hesaba yatırmasının dördüncü gününde çıkan yangında evinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini anlatan Ali Karadaş, "Hanıma dedim ki 'Bu yangınlar buraya da gelir, bu bölge de tehlike altında. Varımız yoğumuz 100 bin lira değerindeki altınımız. Bunları bozdurup bankaya yatıralım' dedim. 4-5 gün önce hepsini bozdurup, bankaya yatırdım. Bugün de ne yazık ki evim tamamen yandı. İşyerinde çalışırken arkadaşlarım arayıp evimin yandığını söyledi. Gelip baktığımda kiremitlerin üstünden duman ve alev çıktığını gördüm. Tüm eşyalarım yandı bir tek o altınları kurtarabildim" diye konuştu.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ali Karadaş'ın 80 yaşındaki annesi Zeynep Karadaş ise yangın nedeniyle kaybettiği 2 keçisi ile 2 oğlağı için gözyaşı döküp, "Keçilerim nerede" diye ağladı.

DHA



