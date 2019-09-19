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Burger King küçük kız kardeşlerin çağrısına kayıtsız kalmadı. Çocuk menüsü kararı….

Fast food zinciri Burger King, iki küçük kız kardeşin yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı

19 Eylül 2019, Perşembe 19:42
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Burger King küçük kız kardeşlerin çağrısına kayıtsız kalmadı. Çocuk menüsü kararı….

9 yaşındaki Ella McEwan ve 7 yaşındaki kardeşi Caitlin'in "Çevreyi düşünün. Çocuk menülerinizle birlikte plastik oyuncak vermeyin. Çocuklar bu oyuncaklarla sadece birkaç dakika oynuyor. Sonra atılan bu oyuncaklar hayvanlara zarar veriyor, denizleri kirletiyor" diyerek internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya yarım milyondan fazla insan destek verdi.

OYUNCAKLARI TOPLAYACAK

BBC’de yer alan habere göre, bu kampanya üzerine ABD’li Burger King şirketi, menülerle birlikte hediye olarak verdiği plastik oyuncukları kaldırma kararı aldı.  

Daha önce verdiği oyuncukları getirmeleri için müşterilerine çağrı da yapan şirket, bunların eritilerek başka şeylere dönüştürüleceğini duyurdu.

Bu kararla yılda 320 ton daha az plastik kullanılacağını belirtti.

OYUNCAK YERİNE KİTAP

McDonald's ise müşterilerin oyuncak yerine meyve alabileceklerini açıkladı. Şirket gelecek yıl deneme amaçlı olarak başlatacakları uygulamayla çocukların oyuncak yerine kitap alabileceklerini belirtti.


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