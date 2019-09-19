9 yaşındaki Ella McEwan ve 7 yaşındaki kardeşi Caitlin'in "Çevreyi düşünün. Çocuk menülerinizle birlikte plastik oyuncak vermeyin. Çocuklar bu oyuncaklarla sadece birkaç dakika oynuyor. Sonra atılan bu oyuncaklar hayvanlara zarar veriyor, denizleri kirletiyor" diyerek internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya yarım milyondan fazla insan destek verdi.

OYUNCAKLARI TOPLAYACAK

BBC’de yer alan habere göre, bu kampanya üzerine ABD’li Burger King şirketi, menülerle birlikte hediye olarak verdiği plastik oyuncukları kaldırma kararı aldı.

Daha önce verdiği oyuncukları getirmeleri için müşterilerine çağrı da yapan şirket, bunların eritilerek başka şeylere dönüştürüleceğini duyurdu.

Bu kararla yılda 320 ton daha az plastik kullanılacağını belirtti.

OYUNCAK YERİNE KİTAP

McDonald's ise müşterilerin oyuncak yerine meyve alabileceklerini açıkladı. Şirket gelecek yıl deneme amaçlı olarak başlatacakları uygulamayla çocukların oyuncak yerine kitap alabileceklerini belirtti.



