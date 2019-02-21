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Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den adaylık başvurusu yaptı

Evrakları yetişmediği için İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den (DP) adaylık başvurusunu yaptı.

21 Şubat 2019, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
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Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den adaylık başvurusu yaptı

İYİ Parti, başvurusu geç kaldığı için Mersin Büyükşehir adaylığı reddedilen Burhanettin Kocamaz, Ankara’ya giderek çeşitli görüşmelerde bulundu.Bugün Ankara’dan dönen Kocamaz, DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade ile birlikte Mersin Adliyesi’ne gelerek İl Seçim Kurulu’na DP’den adaylık başvurusunu yaptı.

DP’nin Mersin Büyükşehir için aday gösterdiği emlak müşaviri Pınar İvenç ise Mezitli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

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