Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir karayolunun Pelitköy rampası mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’tan Burhaniye yönüne giden Hasan Gürbüz yönetimindeki 19 TK 330 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada sürücü Hasan Gürbüz ile yanındaki eşi Hatice Gürbüz ve kızı Ayşegül Gürbüz yaralandı. Yaralılar, itfaiyenin yardımı ile araçtan çıkarılırken kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BALIKESİR (İHA)