Burkina Faso’lu kadınların güzellik sırrı Türkiye’de!

1980’lerden bu yana Burkina Faso’lu kadınlar ile yapılan 30 senelik ortaklık sonucuShea yağının gücünü kremlerine taşıdı. Shea ürünlerinden oluşan ürün gamı Shea’nın doğanın mucizesi olarak nitelendirebileceğimiz hikayesini onurlandırırken, yenilikçi ve öncü yapılarıyla cildi besleyen bir örtü gibi kaplıyor, tüm gün cildin pürüzsüz ve nemli kalmasını sağlıyor.Burkina Faso’lu kadınlar, ciltlerini koruyan yağı elde etmek için önce Shea fındıklarını geniş sepetlerde toplayıp, daha sonrada geleneksel yöntemler ile Shea yağını elde ediyorlarShea vücut grubu ürünleri geleneksel üretim yöntemlerinin geleceğe taşınmasını da sağlıyor.Shea meyvesi ısıtıldığında ortaya çıkan özüt ise saç ve ciltteki lipitleri besleyen, yenileyen ve hasar gideren altın renkte bir esansiyel yağ içeriyor. Ciltte yumuşakça kayarak hızlıca emilen ve yapışkan bir his bırakmayan yağın zamansız güzelliğin sırlarından biri olduğu kabul ediliyor.Ürün gamı genişleyen Shea Yağı serisi, açılışı yeni star ürünü Ultra- Light Body Cream ve yeni Shea Shower Oil ile yapıyor. Yeni geliştirilmiş formül ile Ultra Rich Body Cream ve Shea vücutürün grubunun diğer referansları Shea Fabulous Oil,Shea Ultra Rich Body Lotion, güzelliğin geleceğine doğru yepyeni bir adım atıyor.En kaliteli yağları adil ticaret çerçevesinde alan‘ın yeni köpüksü yapılı vücut kremi, Shea’ dan beklediğiniz etkilerin hepsine sahipken cildinizin daha derinlemesine beslenmesini sağlıyor.