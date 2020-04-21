Burning Man’ festivali bu yıl sanal olarak yapılacak

1986’dan bu yana her yıl ABD’nin Nevada Çölü’nde yapılan, geçen sene 80 bin kişinin katıldığı ‘Burning Man’ (Yanan Adam) festivaline cemiyet ve magazin dünyası büyük ilgi gösteriyordu. Süreyya Yalçın, Dila Tarkan, Ayşe Hatun Önal, Eliz Sakuçoğlu, Martha Graeff ve Oğulcan Engin’in kaçırmadığı festivale 2019’da 100’e yakın Türk gitmişti. Bu yıl 30 Ağustos-7 Eylül arasında yapılması planlanan Burning Man salgın nedeniyle iptal oldu.

Ünlü isimler akın ediyordu

Organizasyon komitesi “100 bin kişilik biletli ve sanal bir festival düzenliyoruz. Satılan biletler için iade istemeyin, bize bağışta bulunun” açıklaması yaptı. Biletler 1400 ile 475 dolar arasında değişiyor. Sanal festivale katılacak ünlüler arasında Dila Tarkan, Süreyya Yalçın, Martha Graeff ve eşi Rony Seikaly var.

Biletler iade

Güney California’da 10-12 ve 17-19 Nisan olmak üzere iki hafta sonunda yapılması planlanan Coachella Müzik ve Sanat Festivali ise ekim ayına ertelendi. Geçen yıl Hadise bu festivalin yakınında ev tutmuş, Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı dünyaca ünlü yıldızların konserlerini izlemişti. Ünlüler 929 dolarlık VIP biletlerini ocak ayında almıştı. Hadise “Coachella sanal olursa izlerim” dedi. Aralarında Deren Talu, Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç, Tuba Ünsal’ın da bulunduğu diğer ünlüler ise biletlerini iade etmeye hazırlanıyor.



