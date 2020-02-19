Meksika usulü dürüm diyebileceğiniz bol malzemeleri Burrito tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Burrito tarifi arıyor yada Burrito nasıl yapılır merak ediyorsanız "Burrito tarifi, Burrito nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Burrito tarifi

Burrito malzemeleri

4 adet tortilla

250 gram yağsız biftek

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet kırmızı soğan

1 diş sarımsak

1 adet domates

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı domates püresi

1/2 çay bardağı et suyu

150 gram konserve meksika fasulyesi

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri(isteğe bağlı cheddar peyniri)

4 dal taze kişniş

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 çay kaşığı tuz

Burrito ekşi krema sosu için:

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1/2 su bardağı çiğ krema

Burrito yapılışı:

Kırmızı soğan ve sarımsağı yemeklik doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domatesi küçük küpler halinde doğrayın. Yağsız biftek etini julyen kesin. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız kırmızı biberi etler gibi julyen kesin. Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsakları renk alana kadar soteleyin. Biftek dilimlerini de ekledikten sonra yüksek ateşte soteleme işlemini 5 dakika kadar sürdürün. Ardından; kırmızı biberleri ekleyin ve karıştırın. Kimyon, toz kırmızı biber ve tuzu katın, karıştırın. Doğranmış domates, domates püresi, ince kıyılmış taze kişniş yapraklarını ilave edin. Et suyu ve konserve Meksika fasulyesini de ekledikten sonra sos karışımını kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Hazır tortilla ekmeklerini kızgın tavada 1 dakika kadar ısıtın. Etli sos karışımını dörde bölüp, tortilla ekmeklerinin orta kısmına yerleştirin. Ekmeklerin kenar kısımlarını ortaya doğru katladıktan sonra tortillaları, rulo şeklinde dürüm gibi sarın. Bu şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika, peynirler eriyinceye kadar pişirin. Servisinde kullanmak üzere; süzme yoğurt ve kremayı hızlıca çırparak, ekşi krema sosunu hazırlayın. Sıcak servis edin.