Ekonomi Burs müjdesi! Öğrenci ve araştırmacıları yakından ilgilendiriyor

Burs müjdesi! Öğrenci ve araştırmacıları yakından ilgilendiriyor

Ekonomi

Burs müjdesi! Öğrenci ve araştırmacıları yakından ilgilendiriyor

Milyonlarca öğrenci ve araştırmacıyı yakından ilgilendiren haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Lisans öğrencilerine verdiğimiz bursu 1250 liraya çıkarıyoruz.” dedi. İşte burs müjdesinin detayları..

28 Şubat 2022, Pazartesi 20:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Lisans öğrencilerine verdiğimiz bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'dan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencisi bursu bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre yüksek lisans öğrencileri 3 bin il4,250 doktora, 5 bin 500 -7500 arası, doktora sonrası araştırmalarda, 7,500 -10 bin arasında aylık burs alabileceklerdir.

Stajyer araştırma burs programını uygulamaya almıştık. STAR programını yeniden açıyoruz. Bugün almaya başlayacağımız çağrı ile 2300 öğrencimizi destekleyeceğiz.

İlgili Haberler
Elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 8'e düştü


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Lüks ve tasarruf bir arada
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Herkese yaş indirimi olursa yararlanırsınız
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Putin gördüğü rüyayı yaşatıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Yüksek not kolay nakit
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Nerede benim hakkım?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 8'e düştü