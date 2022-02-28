Burs müjdesi! Öğrenci ve araştırmacıları yakından ilgilendiriyor
Milyonlarca öğrenci ve araştırmacıyı yakından ilgilendiren haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Lisans öğrencilerine verdiğimiz bursu 1250 liraya çıkarıyoruz.” dedi. İşte burs müjdesinin detayları..
28 Şubat 2022, Pazartesi 20:37 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Lisans öğrencilerine verdiğimiz bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'dan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencisi bursu bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre yüksek lisans öğrencileri 3 bin il4,250 doktora, 5 bin 500 -7500 arası, doktora sonrası araştırmalarda, 7,500 -10 bin arasında aylık burs alabileceklerdir.
Stajyer araştırma burs programını uygulamaya almıştık. STAR programını yeniden açıyoruz. Bugün almaya başlayacağımız çağrı ile 2300 öğrencimizi destekleyeceğiz.