Türkiye Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Türkiye

Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 09:42 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda. Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim."

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