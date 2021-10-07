Kasapoğlu, ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ekim’e kadar kimliklerinin son numarasına göre yatırılacağını ifade etti. Kimlik numarasının sonu 0 olanlar dün aldı. 2 olanlar bugün, 4 olanlar 8 Ekim, 6 olanlar 9 Ekim, 8 olanlar ise 10 Ekim’de ödeme alabilecek.

EN AZ 650 LİRA

Toplamda 1 milyon 609 bin 253 üniversite öğrencisi bu imkandan yararlanıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ödemeleri kapsamında lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine ise 1.950 lira burs ve kredi ödemesi yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuru takvimi ile yeni burs ve kredi ücretlerinin de yakında açıklanması bekleniyor.

İlgili Haberler 186 milyon liralık eğitim yardımı



