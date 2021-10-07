Burs ve krediler 10 Ekim'e kadar hesapta
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını söyledi.
07 Ekim 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kasapoğlu, ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ekim’e kadar kimliklerinin son numarasına göre yatırılacağını ifade etti. Kimlik numarasının sonu 0 olanlar dün aldı. 2 olanlar bugün, 4 olanlar 8 Ekim, 6 olanlar 9 Ekim, 8 olanlar ise 10 Ekim’de ödeme alabilecek.
EN AZ 650 LİRA
Toplamda 1 milyon 609 bin 253 üniversite öğrencisi bu imkandan yararlanıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ödemeleri kapsamında lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine ise 1.950 lira burs ve kredi ödemesi yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuru takvimi ile yeni burs ve kredi ücretlerinin de yakında açıklanması bekleniyor.
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