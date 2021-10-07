Ekonomi Burs ve krediler 10 Ekim'e kadar hesapta

Burs ve krediler 10 Ekim'e kadar hesapta

Ekonomi

Burs ve krediler 10 Ekim'e kadar hesapta

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını söyledi.

07 Ekim 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kasapoğlu, ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ekim’e kadar kimliklerinin son numarasına göre yatırılacağını ifade etti. Kimlik numarasının sonu 0 olanlar dün aldı. 2 olanlar bugün, 4 olanlar 8 Ekim, 6 olanlar 9 Ekim, 8 olanlar ise 10 Ekim’de ödeme alabilecek.

EN AZ 650 LİRA

Toplamda 1 milyon 609 bin 253 üniversite öğrencisi bu imkandan yararlanıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ödemeleri kapsamında lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine ise 1.950 lira burs ve kredi ödemesi yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuru takvimi ile yeni burs ve kredi ücretlerinin de yakında açıklanması bekleniyor.

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