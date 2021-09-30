Burs veren vakıf ve dernekler tek tek açıkladı! Hepsi geri ödemesiz…
Üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs imkanı veren bir vakıf ve dernek var. İşte öğrenciler için aylık nakdi destek sunan geri ödemesiz burs veren o kurumlar… Dikkat! Pek çok burs için başvuru süresi bugün sona eriyor...
30 Eylül 2021, Perşembe 09:51 Son Güncelleme:
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Vakıflar ve dernekler, üniversiteli gençlere geri ödemesiz burs imkanı sunuyor. Öğrenciler aylık nakdi desteğe kavuşuyor. Pek çok burs için başvuru süresi bugün sona eriyor...
Üniversitelerde yeni eğitim yılı başlarken; gençlere burs imkanları da açıldı. Kamu kurumları, vakıflar ve dernekler, başarılı veya maddi durumu iyi olmayan öğrencileri desteklemek için burs programlarını başlattı. Takvim gazetesinin haberine göre; Öğrenciler, geri ödemesiz burslar ile 9-10 ay süreyle nakdi desteğe kavuşuyor. Pek çok burs için başvuru süresi bugün doluyor. Bu burslardan yararlanmak isteyen üniversitelilerin, başvurularını bugün tamamlaması gerekiyor. İşte bunlardan bazıları...
ANADOLU VAKFI: Maddi desteği ihtiyaç duyan öğrencilere burs veriyor. Burstan yararlanmak için devlet okullarına ya da yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekiyor. Yılda 9 ay süresince aylık olarak veriliyor.
İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI: İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’daki mühendislik fakültelerinde öğrenim gören gelir düzeyi düşük öğrencilere burs veriyor. Burslar yılda 9 ay süreli, aylık tutarı da 600 lira.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA GELİŞTİRME VAKFI: Üniversitenin tüm sınıf düzeyindeki lisans öğrencilerine öğrenim bursu veriyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler bu burstan yararlanabiliyor.
KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI (KADEM): Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor. Lisans bursu, 9 ay süreyle aylık bin lira olarak veriliyor.
ELGİNKAN VAKFI: Başarılı, maddi imkanları yetersiz öğrencilere burs veriyor. Burs verilen üniversiteler şöyle: İstanbul, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik, Boğaziçi, Ege, Yıldız Teknik, Celal Bayar.
RÖNESANS EĞİTİM VAKFI: Devlet üniversitelerine yerleşen, maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlere burs veriyor. Burs 9 ay sürüyor.
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ: Devlet üniversitelerinde eğitim gören başarılı öğrencilere 10 ay boyunca aylık 320 lira tutarında burs veriyor. Son başvuru tarihi ise yarın.