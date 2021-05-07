Türkiye Bursa- Ankara karayolunda trafik durdu

Bursa- Ankara karayolunda trafik durdu

Türkiye

Bursa- Ankara karayolunda trafik durdu

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı’nda meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR, yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

07 Mayıs 2021, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.30 sularında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit Boğazı mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Serbülent D. yönetimindeki 16 MBU 24 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yağmur suyu kanalına devrildi. Kaza sonucunda sürücü yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonucunda Bursa-Ankara Karayolu’nun Bursa istikameti, ulaşıma kapandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonrasında vinç yardımıyla TIR bulunduğu bölgeden kaldırılırken, bu süre boyunca kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. TIR’ın çekilme çalışmaları esnasında uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA

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