Türkiye Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Türkiye

Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa’da deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

29 Ekim 2021, Cuma 18:38 Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.30 ve 20.00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 19.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO’nun saat 17.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamadı.

AA

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