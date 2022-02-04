Türkiye Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar hayatını kaybetti

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar hayatını kaybetti

Türkiye

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı 49 yaşındaki Engin Akpınar, hayatını kaybetti.

04 Şubat 2022, Cuma 14:46 Son Güncelleme:
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu olan 2. sınıf emniyet müdürü Akpınar, 23 Ocak'ta fenalaşarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akpınar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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