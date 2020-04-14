Gör - Hisset - Koru temasıyla doğa-hayvan sevgisi ve çevre bilincinin gelişmesini hedefleyen Bursa Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini bekliyor. Bursa Hayvanat bahçesi birçok kuş, balık, sürüngen ve memeli türüne ev sahipliği yapıyor. Öte yandan Bursa Hayvanat Bahçesi, bilimsel çalışmalara da katılarak dünya üzerindeki canlıların korunmasına katkı sağlıyor..

BuKART'ın geçerliği olduğu Bursa Hayvana Bahçesi giriş ücretleri şöyle:

Yetişkin : 9 TL

Öğrenci : 3 TL

Bursa Hayvanat Bahçesi kimlere ücretsiz?

Eğitim ve öğretim döneminde öğretmenleri nezaretinde gelen grup öğrencilere giriş ücretsiz.

Hayvanat bahçesine girişler kapanış saatinden bir saat önce sona erer.

Bahar Sezonu: 09:30 – 17:30 (Mart – Nisan – Eylül – Ekim)

Yaz Sezonu: 09:30 – 19:30 (Haziran – Temmuz – Ağustos)

Kış Sezonu: 09:30 – 17:30 (Kasım – Aralık – Ocak – Şubat)

Ulaşım

Bursa Hayvana Bahçesi'ne şehir merkezinden 35/A, 15, 15/E numaralı otobüsler ile kapının önüne kadar gidebilirsiniz. Ayrıca, kent meydanından Soğanlı-Botanik Park minibüsleri ile yürüme mesafesinde. Şehrin Batı bölümünden ise Terminal otobüsleri ile gidebilirsiniz.

Bursa Hayvanat Bahçesi ziyaretçi kuralları

Açılış kapanış saatlerine uyun.

Güvenlik nedeniyle çantalarınızı kontrol yetkileri var.

Güvenlik kurallarına uyulmamasından doğan zararlardan sorumlu değiller.

Hayvanat bahçesi ve otoparkta kaybolan ve çalınan eşyalardan Bursa Hayvanat Bahçesi sorumlu değil.

13 yaş altı çocuklar yanlarında bir büyük olmadan bahçeye giremez.

Çocukların güvenliğinden ebeveynleri sorumlu.

Hayvanat Bahçesi içinde bisiklet, kay kay, paten, top ve balon yasak.

Hayvanat bahçesi içerisine evcil hayvan alınmaz.

Hayvanat Bahçesi içindeki çim alanlarda piknik yapmak yasak.

Su şişesi, izmarit, çerez kabukları, yiyecek ambalajları, naylon poşetler ile etrafı kirletmek yasak.

Hayvan barınaklarının etrafını çevreleyen çitleri aşmak, çitlerin üzerine oturmak, kafeslerden hayvanlara temas etmek, camlara vurmak, barınaklara yabancı madde atmak tehlikeli ve yasak.

Hayvanların sağlığı için, beslenme saatleri ve uzmanlar tarafından hazırlanan diyetleri dışlında hayvanları beslemek yasak.

Flaşlı fotoğraf çekmek yasak.

Hava şartlarları ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle bazı hayvanları göremeyebilirsiniz.

Bahçede; çevreye, insanlara, hayvanlara veya kendine zarar verebilecek davranışta bulunanlar, çevreyi kirletenler giriş ücreti iadesi yapılmadan bahçe dışına çıkarılır.



