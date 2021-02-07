Türkiye Bursa için kuvvetli fırtına uyarısı

Bursa için kuvvetli fırtına uyarısı

Türkiye

Bursa için kuvvetli fırtına uyarısı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) beklendiği bildirildi.

07 Şubat 2021, Pazar 22:55 Son Güncelleme:
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Bursa için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 12.00'den itibaren kentte güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) beklendiği bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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