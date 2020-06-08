Türkiye Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

Türkiye

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan BUDO seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

08 Haziran 2020, Pazartesi 19:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.

AA


İlgili Haberler
Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacakFeribot seferleri yeniden başladı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu tasarım çok konuşulur
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Stetoskop kulaklı doktor: Cemil Taşçıoğlu
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Menekşe Plajı'na akın ettiler: Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı