Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan BUDO seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.
08 Haziran 2020, Pazartesi 19:15 Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.
AA