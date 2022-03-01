Türkiye Bursa Teknik Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alıyor

Türkiye

Bursa Teknik Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 30 sözleşmeli personel alacağını açıkladı.

01 Mart 2022, Salı 15:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır"açıklaması yapıldı.

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