Bursa Teknik Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi 2 Ekim 2020 olarak açıklandı.



