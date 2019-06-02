Bursa Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Bursa Teknik Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alıyor. İlana son başvuru 25 Haziran olarak belirlendi. Bu ilana başvuru yapmak isteyenler istenilen belgeleri ve şartları araştırıyor.
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü mayıs ayının son gününde bir ilan geçerek 2 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. İlana başvuru yapmak isteyenler istenilen belgeleri araştırmaya başladı.
Duyuru başlama tarihi : 31.05.2019
Son başvuru tarihi : 25.06.2019
Ön değerlendirme tarihi : 27.06.2019
Sınav giriş tarihi : 02.07.2019
Sonuç açıklama tarihi : 04.07.2019
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