Bursa Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Bursa Teknik Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alıyor. İlana son başvuru 25 Haziran olarak belirlendi. Bu ilana başvuru yapmak isteyenler istenilen belgeleri ve şartları araştırıyor.