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Bursa Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Bursa Teknik Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alıyor. İlana son başvuru 25 Haziran olarak belirlendi. Bu ilana başvuru yapmak isteyenler istenilen belgeleri ve şartları araştırıyor.

02 Haziran 2019, Pazar 13:58
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Bursa Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü mayıs ayının son gününde bir ilan geçerek 2 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. İlana başvuru yapmak isteyenler istenilen belgeleri araştırmaya başladı. 

Duyuru başlama tarihi : 31.05.2019

Son başvuru tarihi : 25.06.2019

Ön değerlendirme tarihi : 27.06.2019

Sınav giriş tarihi : 02.07.2019

Sonuç açıklama tarihi : 04.07.2019

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