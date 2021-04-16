Türkiye Bursa Ulu Cami'ye saldıran kişinin ifadeleri ortaya çıktı

Bursa Ulu Cami'ye saldıran kişinin ifadeleri ortaya çıktı

Türkiye

Bursa Ulu Cami'ye saldıran kişinin ifadeleri ortaya çıktı

Bursa Ulu Camii'ne saldıran ve ardından gözaltına alınan Tamer Ö.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Tamer Ö'nün ifadesinde Hz. Yakup'un oğlu olduğunu ve emir aldığı için saldırıyı yaptığını belli oldu.

16 Nisan 2021, Cuma 17:00 Son Güncelleme:
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Merkez Osmangazi ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Tamer Ö. yanına aldığı balyozla Ulu Cami’nin kuzey kapısına geldi. Tamer Ö., balyozla caminin korkuluklarına ve mermere vurmaya başladı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri Tamer Ö.’ye müdahale edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Tamer Ö.’yü gözaltına aldı.


PSİKİYATRİ SERVİSİNE YATIRILDI

Bursa'da, tarihi Ulu Camii’ne balyozla saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Tamer Ö.’nün, (41) emniyette verdiği ifadede, "Ben, Hz. Yakup’un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım. Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım. Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırılırken, tedavisine başlandı.

 Derya Evren -DHA

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