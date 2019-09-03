Bursa ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonları

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen Bursa kent merkezi ve İznik ilçesi ile İstanbul’daki 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 500 polisin katıldığı şafak vakti yapılan operasyonlarda, adreslerde bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Özel Harekat polisleri ile narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda drone da kullanıldı.

AA