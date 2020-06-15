Bursa ve Kastamonu'da vakalar arttı! Valiliklerden uyarılar gecikmedi
Kastamonu'da corona virüs vakalarının artması üzerine Valilik, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına konusunda uyardı. Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan vakalar nedeniyle Twitter hesabından uyarıda bulundu.
15 Haziran 2020, Pazartesi 09:55 Son Güncelleme:
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Kastamonu Valiliği, kent genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.Kastamonu Valiliği, corona virüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde corona virüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.
"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması önem arz etmekte"
Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve koronavirüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir." denildi.
https://twitter.com/YakupCanbolat/status/1272245840975970310
Bursa Valisi'nden de uyarı geldi
Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.Vali Canbolat,"Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.