Kastamonu Valiliği, kent genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.Kastamonu Valiliği, corona virüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde corona virüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması önem arz etmekte"

Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve koronavirüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir." denildi.









Bursa Valisi'nden de uyarı geldi

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.Vali Canbolat,"Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.

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