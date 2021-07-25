Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bursa Yıldırım Belediyesi, Kayhan Mahalle 4304 ada 27 parsel Irgandı Köprüsü üzerinde No:8'de bulunan dükkan'ın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ve Kayhan Mahalle 4304 ada 27 parsel Irgandı Köprüsü üzerinde No:12'de bulunan dükkan'ın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi için ilan açtı.

Detaylı bilgiler ilan sayfasında verildi.

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