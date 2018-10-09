10 bin öğrenciye obezite eğitimi verilecek

Daha önce "Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim" projesiyle 2 yılda 150 okulda 32 bin öğrenciye ulaşan BTSO, bu yıl güvenilir gıda ve obezite konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

"Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim" projesi öncesinde eğitim vereceklere yönelik bilgilendirme semineri Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan ile eğitmenler katıldı.

TOPLUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRECEK

İş dünyasına yönelik çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Aytuğ Onur, projenin 15 Ekim'de start alacağını dile getirdi.

Çağın en önemli sağlık sorunlarından olan obeziteye ve güvenilir gıda konusuna dikkat çekmek istediklerini belirten Aytuğ Onur, "Bursa iş dünyası olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de farkımızı ortaya koyuyoruz. Hedefimiz güvenilir gıda ve obezite konusunda toplumsal algıyı güçlendirmek" dedi.

80 OKULDA EĞİTİM VERİLECEK

Proje kapsamında 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. 45 dakika sürecek eğitimle obezite, sağlıklı beslenme, güvenilir gıda, gıda hijyeni, gıda muhafazası gibi konular işlenecek. Proje kapsamında düzenlenecek resim yarışmasında dereceye girenlere sürpriz hediyeler de verilecek.