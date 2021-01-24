Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Bursa, Osmangazi Emek Adnan Menderes'te 130 m2'lik daire mahkemeden satılık olarak ilana çıktı. Dairenin adresi Bursa ili Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi 519 Ada 14 Nolu Parsel H-Sedir 7. Blok 6. Kat 41 nolu bağımsız bölüm olarak belirtildi.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ilan sayfasında verildi.



