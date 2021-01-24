Türkiye Bursa'da 130 m2 daire mahkemeden satılık olarak ilana çıkarıldı

Bursa'da 130 m2 daire mahkemeden satılık olarak ilana çıkarıldı

Türkiye

Bursa'da 130 m2 daire mahkemeden satılık olarak ilana çıkarıldı

Bursa, Osmangazi Emek Adnan Menderes'te 130 m2'lik daire mahkemeden satılık olarak ilana çıkarıldı. Birinci satış günü 1 Mart olarak belirlenen arsanın muhammen bedeli ise 900 bin lira olarak belirlendi.

24 Ocak 2021, Pazar 20:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Bursa, Osmangazi Emek Adnan Menderes'te 130 m2'lik daire mahkemeden satılık olarak ilana çıktı. Dairenin adresi Bursa ili Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi 519 Ada 14 Nolu Parsel H-Sedir 7. Blok 6. Kat 41 nolu bağımsız bölüm olarak belirtildi.

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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ilan sayfasında verildi.

İlanın detayları için tıklayın.


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