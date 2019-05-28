Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen Bursa merkezli operasyonda 25 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, kontürlü telefonlardan ardışık/periyodik olarak arandıkları belirlenen 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay ve 1 uzman çavuşun aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, dün sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar sorguları süren şüphelilerden 17'si tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA