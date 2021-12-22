Türkiye Bursa'da akılalmaz olay! Yolda yürüyen kadının burnunu kırdı

Bursa'da akılalmaz olay! Yolda yürüyen kadının burnunu kırdı

Türkiye

Bursa'da akılalmaz olay! Yolda yürüyen kadının burnunu kırdı

Bursa'da Mert D., güpegündüz alışverişten dönen abla-kardeşe yumruk attı. Burnu kırıldığı için yere yığılan ablanın kısa zaman sonra nişanı olacağı ortaya çıktı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 11:04 Son Güncelleme:
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Bursa’da bir kişi güpegündüz yolda yürüyen abla kardeşe saldırdı. Kısa zaman sonra nişanı olan ablanın burnu kırıldı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.


Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert D., güpegündüz alışverişten dönen ve tanımadığı abla-kardeşe sebepsiz yere yumruk attı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Talihsiz kadın ne olduğunu anlamadan kanlar içerisinde yere yığıldı. Kardeşi ise çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olayı gören mahallenin gençleri Mert D.’yi linç etmek istedi. Cadde esnafı linç edilmek istenen şahsı kahvehaneye alarak polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, aldığı yumruk darbesi sonucu burnu kırılan kadının ilk müdahalesini yaparak Kestel Devlet Hastanesine götürüp tedaviye aldı.

NİŞAN ALIŞVERİŞİNE ÇIKMIŞ

Kahvehane sahibi tarafından polise teslim edilen Mert D. ise gözaltına alındı. Talihsiz kadının kısa süre sonra nişanlanacağı ve bu sebeple alışverişe çıktığı esnada olayın yaşandığı öğrenilirken, yaşanan o dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Öte yandan Mert D.’nin daha önce de başka bir kadının arkasından yaklaşarak yumruk attığı ve kaçtığı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Mert D.'nin, kısa süre önce bir diş hekimini tırnak makasıyla yaralamış, bölgedeki bir lisede eğitim gören öğrenciyi ise bıçakla yaraladığı, kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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