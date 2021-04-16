Türkiye Bursa’da antika eserlerle dolu kafede çıkan yangın söndürüldü

Bursa’da antika eserlerle dolu kafede çıkan yangın söndürüldü

Türkiye

Bursa’da antika eserlerle dolu kafede çıkan yangın söndürüldü

Bursa’da antika eserlerle dolu kafe olarak işletilen tarihi binada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

16 Nisan 2021, Cuma 23:27 Son Güncelleme:
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Tuzpazarı Mahallesi Abdal Caddesi’ndeki 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Murat S’ye ait antika eserlerle dolu kafedeki yangın, ekiplerin çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları, devam ediyor. Kafenin kundaklama neticesinde yandığı iddiası üzerine, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA

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