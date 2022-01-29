Türkiye Bursa’da barajda ilk defa görüldü: Bu iyi bir gelişme

Bursa’da barajda ilk defa görüldü: Bu iyi bir gelişme

Türkiye

Bursa’da barajda ilk defa görüldü: Bu iyi bir gelişme

Bursa’nın Boğazköy Barajı’nda ilk defa su samuru görüldü. O anlar amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.

29 Ocak 2022, Cumartesi 20:52 Son Güncelleme:
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İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı kenarında kunduz gördüğünü zanneden vatandaş o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Yetkililer ile görüşen şahsın kayıt altına aldığı görüntülerdeki hayvanın kunduz olmadığı, su samuru olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri kaydeden şahıs yetkililerden herhangi bir avlanmaya karşı bölgeye foto kapan kurulmasını istedi.

Öte yandan pelikanların da görüldüğü barajda son olarak su samuru görülmesi iyi bir gelişme olarak yorumlandı.

İHA

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