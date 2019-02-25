Bursa’da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi Bursa'da jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli H.B. gözaltına alındı