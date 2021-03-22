Türkiye Bursa'da bir sürücü aracıyla ters yöne girdi! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Bursa'da bir sürücü aracıyla ters yöne girdi! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Türkiye

Bursa'da bir sürücü aracıyla ters yöne girdi! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Bursa'da 79 yaşındaki Kazım Aydın'ın otomobiliyle ters yöne girdiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

22 Mart 2021, Pazartesi 15:22 Son Güncelleme:
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Bursa'da Kazım Aydın (79) yönetimindeki otomobil ters yöne girerek H.K. yönetimindeki araç ile çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Kazım Aydın hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Bursa-İzmir Karayolu Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Kazım Aydın (79) yönetimindeki 16 TN 796 plakalı otomobil, ters yöne girerek, Bursa istikametinde ilerlemeye başladı.



KAZIM AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

Karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki 16 ECM 61 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Sürücü Kazım Aydın sıkıştığı otomobilde hayatını kaybetti. Ali A. ile hafif ticari araç sürücüsü H.K. ve kimliği belirsiz kişi ise, ağır yaralandı. 

Yaralılar, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazım Aydın'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-İzmir Karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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