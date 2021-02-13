Türkiye Bursa’da çiftçilere zirai don uyarısı

Bursa’da çiftçilere zirai don uyarısı

Türkiye

Bursa’da çiftçilere zirai don uyarısı

Bursa’da beklenen soğuk ve kar yağışı öncesinde, çiftçilere zirai don uyarısında bulunuldu.

13 Şubat 2021, Cumartesi 19:30 Son Güncelleme:
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Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Gelen son değerlendirmelere göre 14 Şubat Pazar gününden itibaren yurdun kıyılarında hafif, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere tüm vatandaşların tedbirlik ve dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

DHA

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