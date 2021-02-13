Bursa’da çiftçilere zirai don uyarısı

Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Gelen son değerlendirmelere göre 14 Şubat Pazar gününden itibaren yurdun kıyılarında hafif, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere tüm vatandaşların tedbirlik ve dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

DHA