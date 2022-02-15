Türkiye Bursa’da dehşet! Eniştesini yeğenlerinin gözü önünde öldürdü

Bursa’da dehşet! Eniştesini yeğenlerinin gözü önünde öldürdü

Türkiye

Bursa’da dehşet! Eniştesini yeğenlerinin gözü önünde öldürdü

Bursa'da 35 yaşındaki Ahmet Kandemir, eşinin 2 çocuğunu alarak gittiği kayınvalidesinin evinde çıkan tartışmada 32 yaşındaki kayınbiraderi Mustafa Yılmaz tarafından öldürüldü. Yılmaz, gözaltına alınırken, olayın çiftin çocuklarının gözü önünde olduğu öğrenildi.

15 Şubat 2022, Salı 17:41 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi G.K., eşi ile tartıştıktan sonra 9 ve 14 yaşındaki çocuklarını da yanına alarak annesinin evine gitti.

Daha sonra Ahmet Kandemir de eşi ile çocuklarının geri getirmek için kayınvalidesinin evine geldi. Burada çift arasında çıkan tartışmaya Kandemir'in kayınbiraderi Mustafa Yılmaz da dahil oldu. Çıkan kavgada Yılmaz, evdeki pompalı tüfekle eniştesine ateş açtı. 

Çocuklarının gözü önünde vurulan Ahmet Kandemir, olay yerine hayatını kaybetti. İhbarla gelen ekipler, Kandemir'in cenazesini incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Gözaltına alınan Mustafa Yılmaz ise jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gökhan ÖZHAN/DHA

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