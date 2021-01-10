Türkiye Bursa'da doğal gaz borusunu kesen kadın mahalleyi yine birbirine kattı

Bursa'da doğal gaz borusunu kesen kadın mahalleyi yine birbirine kattı

Türkiye

Bursa'da doğal gaz borusunu kesen kadın mahalleyi yine birbirine kattı

Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, bu kez de mahalle sakinleri ile kavga etti. Corona virüs kısıtlamasında mahalleyi karıştıran kadın, polisleri de ölümle tehdit etti.

10 Ocak 2021, Pazar 11:54 Son Güncelleme:
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgül Y. (41) ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Akgül Y., sokaktan topladığı taşları vatandaşların evlerine fırlatıp küfürler etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların şikayetçi olması üzerine Akgül Y.'yi kadın polis eşliğinde gözaltına almak istedi. Ancak Akgül Y., eline aldığı çaydanlık ile polis ekiplerine direnerek, küfür ve hakaretlerini sürdürdü.

Akgül Y., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere, "Kimi gözaltına alacaksın. Çarşıdan gömlek mi alıyorsun" diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin sabırlı bekleyişi ve Akgül Y.'yi defalarca uyarması ise dikkat çekti.

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmak istemişti. Bölgeye gelen Bursagaz ekipleri, doğalgaz hattını kapatarak, olası bir facianın önüne geçmişti. Yaklaşık 1 saat boyunca ekiplere direnen Akgül Y., yine doğalgaz borusunu patlatarak, mahalleyi havaya uçurmak ile tehdit etti.

Akgül Y., elindeki çaydanlığın, polis ekiplerinin başarılı hareketiyle ele geçirilmesiyle gözaltına alındı. Ekip aracına götürülen Akgül Y., resmi ekip aracını da tekmeledi. Bu sırada kelepçelenen Akgül Y., kendisini gözaltına alan polislere, "Sizinle görüşeceğiz, öldürürüm yaşatmam sizi, ben cezaevinde memuru yaktım siz kimsiniz" dedi.

Gözaltına alınan Akgül Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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