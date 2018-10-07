Olay, gece saatlerinde İnegöl’e bağlı Dömez Mahallesi’nde meydana geldi. Düğünde davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

Kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlardan biri düğünde bulunan Necmi Çelik’in başına isabet etti. Necmi Çelik’in yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı Çelik’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay nedeniyle düğün de sonlandırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



