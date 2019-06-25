Bursa'da ele geçirildi! Değeri 10 milyon lira!
Bursa’da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Tarihi İncil’in değerinin 1 milyon 750 bin dolar (10 milyon TL) dolayında olduğu ifade edildi
Bursa’da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti
DEĞERİ 10 MİLYON LİRA!
Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil’i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı. Tarihi İncil’in değerinin 1 milyon 750 bin dolar (10 milyon lira) dolayında olduğu ifade edildi.
Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor. (DHA)