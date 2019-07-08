Uludağ Elektrik (UEDAŞ) bugün yaptığı açıklama ile "Bursa ve çevresinde TEİAŞ kaynaklı enerji kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiye müdahale edilmekte olup kısa sürede enerji akışı yeniden sağlanacaktır." diye belirtti. Daha sonra arızanın giderildiği duyuruldu. Vatandaşlar elektrik alamazken sıkça sorulan soru ise "Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?" şeklinde oluyor.

ELKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi.

Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.