Türkiye Bursa'da fabrikada buhar kazanı patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

Bursa'da fabrikada buhar kazanı patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

Türkiye

Bursa'da fabrikada buhar kazanı patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

Bursa İnegöl'de bir mobilya fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

20 Şubat 2021, Cumartesi 12:23 Son Güncelleme:
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İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, saat 10.30 sıralarında buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Büyük sesle meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı.  


İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.  Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, işçileri tahliye etti. Ancak patlama nedeniyle enkaza dönen alanda bulunan İlhan Doğan (47) adlı işçi hayatını kaybetti. 

Esengül Arslan (47), Murat Baydan (25), Altun Koçak (47), Melahat İpek (61), Bayram Göksu (25) ve Daaed Ataya (25) adlı işçiler ise yaralandı.  Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. 

Öte yandan büyük panik yaşanan fabrikada, vardiya amiri yaralı ya da ölenlerin tespiti için tüm çalışanları kapı önünde toplayarak, isimlerini okuyarak, yoklama yaptı.  İşçilerin gözyaşlarına hakim olamadığı patlamayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.

DHA


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