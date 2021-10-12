Türkiye Bursa'da fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var...

Bursa'da fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var...

Türkiye

Bursa'da fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var...

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

12 Ekim 2021, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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Kestel Barakfaki mevkiinde tekstil ve deri yardımcı kimyasalları üretimi yapılan fabrikada öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen patlama sonrası yangın çıktı.


Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının söndürürken, patlamanın sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.


VALİ CANBOLAT: ASİT PATLAMASI OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel ilçesindeki fabrikada yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı. Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini 6 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Canbolat, "Asit patlaması olabileceği düşünülüyor. Olayda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Sızan gazdan 20'ye yakın kişi etkilendi. Su anda gerekli önlemleri aldık" dedi.

ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Kestel ilçesinde Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Busan Kimya Fabrikası'ndaki patlamada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ölen kişinin fabrikada çalışan Özkan Deniz olduğu, patlama sırasında fabrikanın dışında bulunan Neslihan Özlem, Ali Bora Onat ve Kevser Keskin ile yandaki fabrikada camların patlamasıyla 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, patlama sırasında gazdan zehirlenenlerin sayısının ise 24'e yükseldiği belirtildi.

Derya EVREN/ DHA


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