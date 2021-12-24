Türkiye Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü!

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü!

Türkiye

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 160 küçükbaşın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılan hayvanlar, başka çiftliğe nakledildi.

24 Aralık 2021, Cuma 01:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde, Osman Demirörs'e ait çiftlikte çıktı. 160 küçükbaşın bulunduğu çiftlikten alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye ekipleri, çiftliği saran alevleri 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile kurtarılan 160 küçükbaş ise yakında bulunan başka bir çiftliğe nakledildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) (DHA)

İlgili Haberler
Aydın'da masaj salonuna fuhuş operasyonuSaklandığı yer pes dedirtti! Her yerde aranıyordu


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Feci kaza! Resmen hurdaya döndü