Türkiye Bursa'da feci kaza! 2 arkadaştan biri hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza! 2 arkadaştan biri hayatını kaybetti

Türkiye

Bursa'da feci kaza! 2 arkadaştan biri hayatını kaybetti

Bursa İnegöl'de motosiklet ile kaza yapan 2 arkadaştan Bekir Yorulmaz (32) öldü, Muratcan Huday (26) yaralandı.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 09:45 Son Güncelleme:
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İstanbul’da oturan Bekir Yorulmaz ile arkadaşı Muratcan Huday, Antalya’ya tatile gitmek için motosikletleriyle yola çıktı. İki arkadaş bugün saat 05.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl ilçesi Güneykestane Mahallesi mevkisine geldiğinde Bekir Yorulmaz, girdiği virajda, yönetimindeki 34 CAH 456 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletle birlikte yaklaşık 20 metre sürüklenen Yorulmaz, istinat duvarına çarptı. Durumu fark eden arkadaşı Murat Huday da paniğe kapılınca kullandığı 34 GK 2549 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirip, devirdi.



Kazada, Bekir Yorulmaz ile Muratcan Huday yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Bekir Yorulmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Murat Huday’a ise ayakta müdahale edildi.

DHA

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