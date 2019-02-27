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Bursa'da feci kaza: Göle uçan araçtan cansız bedenleri çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir araç gölete uçtu. Araçtan 2 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 3 kişi de yaralandı

27 Şubat 2019, Çarşamba 22:20
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Bursa'da feci kaza: Göle uçan araçtan cansız bedenleri çıktı

Saat 21.30 sıralarında Kozluören mevkinde seyir halinde plan bir araç henüz belirlenemeyen bir sebepten Kozluören göletine uçtu. Suya gömülen aracı fark eden diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbarlar birlikte olay yerine gelen ekiplere AFAD ekipleri de katıldı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Suya giren ekipler araçtan 2 kişinin cesedini çıkarırken 3 kişiyi ise yaralı kurtardı. Göletin içinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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