Kaza saat 20.00'da Bursa-Ankara karayolu üzeri Babasultan mevkisinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Süleyman Dağlı (45) yönetimindeki 16 JH 535 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyerlere çarpan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte kızı Nilay Dağlı ve annesi Ayşe Dağlı araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayşe Dağlı, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)(DHA)



